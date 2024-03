Lungolago Como: Un Progetto Che Prende Forma

Un Avanzamento Importante

Il cantiere del lungolago di Como raggiunge un nuovo traguardo, con l’85% dei lavori completati.

Consegnato un Nuovo Tratto di Lungolago

Mercoledì 27 marzo 2024 è stato consegnato un altro tratto di lungolago fino a piazza Cavour, restituendo così uno spazio pubblico fondamentale ai cittadini e ai turisti.

L’Importanza dell’Opera

La presenza al sopralluogo di personalità di spicco come il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, testimonia l’importanza dell’opera per la comunità.

Prossima Conclusione dei Lavori

Il presidente Fontana conferma l’imminente conclusione dei lavori per la parte legata alle paratie del lago di Como, garantendo maggiore sicurezza alla città.

Collaudo delle Paratie

L’assessore Sertori annuncia il prossimo collaudo delle paratie, un passo fondamentale per garantire l’efficacia delle opere di difesa idraulica.

Un Giorno Importante per Como

L’assessore Fermi sottolinea l’importanza storica di questo giorno per la città di Como e ringrazia coloro che hanno reso possibile il completamento dell’opera.

Un Risultato di Orgoglio

Il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, esprime il suo orgoglio per il risultato ottenuto e sottolinea l’attenzione dedicata anche alle persone con disabilità.

Gratitudine e Soddisfazione

Il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, esprime la sua gratitudine per il lavoro svolto e la soddisfazione per il recupero di uno spazio così importante per la città.

Dettagli Tecnici del Cantiere

Viene fornita un’esaustiva descrizione delle opere completate e di quelle attualmente in corso, delineando il cronoprogramma per la conclusione dell’intero progetto.