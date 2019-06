Lunedì incontro per un nuovo olio extravergine d’oliva

Il 10 giugno si terrà un incontro presso l’Università degli Studi della Basilicata per presentare NUEVOO, un nuovo olio extravergine.

Un nuovo olio extravergine d’oliva più salutare e nutriente. Come farlo? Se ne parlerà lunedì 10 giugno, alle 17 nell’Aula A1 dell’Università degli Studi della Basilicata, Campus di Macchia Romana. Si tratterà di un kick-off meeting, un incontro preliminare, dal titolo “Impianti e tecnologie innovative per l’estrazione di un nuovo olio extravergine d’oliva nutraceutico e con elevato contenuto di sostanze salutari” (acronimo NUEVOO). Un olio, quindi, nutriente e attento alle esigenze salutari, oggetto di un’iniziativa di due anni finanziato dal MIPAAFT, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

“Il progetto finanziato ha come obiettivo generale quello di ottimizzare il processo di estrazione esistente al fine di migliorare le rese di estrazione della materia grassa e delle sostanze antiossidanti presenti nelle drupe, con lo sviluppo di un nuovo protocollo basato su impianti innovativi e tecniche di fermentazione che consentano di incrementare il livello di idrossitirosolo e suoi derivati”, spiegano gli organizzatori in un comunicato. “Durante il meeting del giorno 10 verranno illustrati, in dettaglio, gli obiettivi di ciascuna linea di ricerca, alla presenza dei docenti e ricercatori delle strutture coinvolte, e saranno approfondite le ricadute per le imprese e per i produttori di olio extravergine di oliva, derivanti dallo sfruttamento dei risultati del progetto”.