A Trieste apre il Luna Park Invernale 2023/2024

L’Amministrazione Comunale, in occasione dell’edizione 2023/2024 del Luna Park Invernale “Santa Claus Village” in programma nelle giornate da giovedì 21 dicembre 2023 a domenica 7 gennaio, intende offrire ai cittadini residenti nella zona interessata dal Luna Park la possibilità di parcheggio gratuito all’interno del Park “Torri d’Europa” per il periodo da lunedì 18 dicembre a mercoledì 10 gennaio 2024, mediante RICHIESTA PREVENTIVA da inoltrare ENTRO MERCOLEDI’ 13 DICEMBRE, con le modalità riportate nell’allegato AVVISO ed utilizzando la specifica modulistica.”

Si segnala che il parcheggio osserva gli orari di apertura del Centro commerciale (9:00 – 23:00 circa – ultimo spettacolo cinematografico)