Lukaku- regala 5 mila biglietti ai suoi tifosi

Romeu Lukaku ha aggiornato il contatore a 52 gol con la maglia del Belgio in occasione della sfida vinta contro la Russia (con tanto di dedica per il figlio Romeo). Lukaku non ha più intenzione di fermarsi e martedì, contro Cipro, vorrà festeggiare davanti ai suoi tifosi. 5 mila di questi saranno presenti allo Stade Roi-Bauduin di Bruxelles su invito proprio dell’attaccante belga. L’ex Manchester United infatti, con un post su Instagram aveva promesso che, in caso di arrivo a 50 gol con i Diavoli Rossi, avrebbe offerto 5 mila biglietti per una gara casalinga del Belgio. E Lukaku ha mantenuto la parola distribuendo gli omaggi al “Belgian Fan Club 1895” e a due organizzazioni di beneficienza: la “Diabetes Liga” e la “Kom op Tegen Kanker”, enti che si occupano della prevenzione e della cura di malattie come diabete e cancro. Il centravanti dell’Inter cambia maglia, ma non smette di segnare. Questa volta fuori dal campo ed è uno dei più belli.