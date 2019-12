L’Ue come Auschwitz: polemica sulla vignetta di Marione

L’Unione Europea come un Auschwitz. Questo è il tono della vignetta realizzata da Mario Improta, il vignettista assoldato da Virginia Raggi per fare educazione civica.

Improta, conosciuto con il nickname di Marione, è stato bannato più volte dai social per il suo umorismo discutibile. Per questo motivo, il fumettista è stato costretto a modificare la striscia, utilizzando toni più soft.

Boris Johnson continua a fuggire dall’Ue che questa volta è rappresentata da un gabinetto. Le critiche contro la sindaca 5 Stelle non si sono fatte attendere. “Ecco il miserabile vignettista della sindaca Raggi che si cimenta in una vergognosa e offensiva rappresentazione della Brexit! Per farsi un po’ di pubblicità di bassa lega usa l’orrore dell’Olocausto. Offende milioni di vittime della follia nazi-fascista. Una rappresentazione satirica che colpisce per la sua crudeltà ogni democratico e tutti coloro che hanno combattuto contro le mostruosità delle dittature che hanno generato e teorizzato la Shoah,” afferma il Pd romano in una nota.

Questa mattina, Auschwitz Memorial ha risposto al vignettista con un tweet in italiano in cui si dice: “Arbeit macht frei” era un’illusione cinica che le SS davano ai prigionieri di #Auschwitz. Quelle parole sono diventate una delle icone dell’odio umano. È doloroso per la memoria di Auschwitz e delle sue vittime vedere questo simbolo strumentalizzato e vergognosamente abusato.”