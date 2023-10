A Castello Tesino (dati raccolti dal 1955) ieri, domenica 8 ottobre, si sono misurati 28 °C che battono il precedente record di 26 °C che resisteva dal lontano 23 ottobre 1971, mentre a Lavarone (dati raccolti dal 1925) si sono avuti 24, 5 °C, 0,4 °C in più di quelli misurati il 12 ottobre del 2011.

A Cavalese, sempre ieri, si sono misurati ben 26,8 °C, non sufficienti a battere il record di 28,5 ° C del 1° ottobre 1997, ma comunque sufficienti per posizionare la massima dell’ottobre 2023 al secondo posto tra quelle raccolte dal 1935.

Oggi le temperature massime sono ancora eccezionalmente elevate, soprattutto a quote medio alte, mentre da domani, pur rimanendo sopra la media, sono attese in progressiva diminuzione e nel fine settimana non sono escluse deboli precipitazioni.