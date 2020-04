Lotito sfida la Juve in gara secca per lo scudetto, ma arriva l’ipotesi playoff

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha dichiarato che non è scontato che la stagione di Serie A possa essere conclusa.

Il presidente della Lazio Claudio Lotito, dalle colonne di Repubblica, ha provato a risolvere la questione sfidando la Juventus in gara secca. Una proposta difficilmente realizzabile. Più semplice credere che nel caso in cui la Lega Calcio non abbia la possibilità di concludere regolarmente il campionato entro la fine di agosto, possa affidarsi a formule differenti come consigliato dalla UEFA. Per questo motivo l’ipotesi di assegnare lo Scudetto tramite i playoff non è da scartare e diventa sempre più concreta con il passare dei giorni.