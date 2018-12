Los Angeles- Suore rubano 500mila dollari per giocare ai casinò

Hanno depredato per almeno 10 anni le casse della St. James Catholic School di Torrance

Si tratta delle “sorelle” Mary Margaret Kreuper e Lana Chang, migliori amiche e suore cattoliche che nel giro di dieci anni hanno rubato donazioni e rette per un totale di circa 500mila dollari.

Un avvocato dell’Istituto, parlando ai genitori degli studenti, ha dichiarato: “Hanno usato la cassa della scuola come se fosse il loro conto personale”.

I soldi mancanti sono stati scoperti dopo un normale controllo di routine e i genitori dei ragazzi sono stati informati lo scorso 28 Novembre; il Monsignor Michael Meyers ha firmato loro una lettera sulla quale si spiegava appunto che le due suore avevano sottratto una cifra “considerevole” dai fondi della St. James Catholic School e che i fatti erano stati scoperti dopo il pensionamento della Kreuper.

Le “sorelle” in questione stanno cooperando con gli investigatori per ricostruire la cifra sottratta ed è per tale motivo che il Monsignore ha poi specificato di non volerle denunciare.

Le due donne, hanno ammesso di aver sottratto negli anni mezzo milione di dollari per pagarsi le spedizioni a Las Vegas dove tentavano di sbancare i casinò.