Lavori di ristrutturazione a Trigoria: il centro sportivo cambia look e diventa più moderno e accogliente, ma con attenzione anche alla memoria storica giallorossa con celle frigorifiche che contengono filmati storici della societá. All’interno tante novitá: nuovi spazi relax e nuove sale per le sessioni di allenamento video e tattiche. Non puó di certo mancare uno spazio “barber” e una sala “divertimenti” dedicati all’attenzione dei giocatori , in questo centro dove nulla viene a mancare.