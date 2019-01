Lodi, cinghiali in strada causano incidente: una vittima

Il passaggio dei cinghiali in strada ha causato un incidente stradale sull’Autosole fra Lodi e Casalpusterlengo. Un uomo di 28 anni ha perso la vita.

Alle 4 di mattina del 3 gennaio, un uomo di 28 è rimasto vittima di un incidente stradale lungo l’Autosole fra Lodi e Casalpusterlengo. Altre dieci persone sono rimaste ferite, tra cui cinque minorenni. La causa dell’incidente è stata il passaggio di alcuni cinghiali sulla strada. Sulla vicenda indagano gli agenti della polizia stradale, che hanno ricostruito le dinamiche. Tre auto sono rimaste coinvolte nel violento incidente, mentre si dirigevano verso sud. La prima vettura si è imbattuta in alcuni cinghiali che si trovavano sulla carreggiata, e non riuscendo a frenare in tempo l’auto ha investito gli animali per poi fermarsi. Una seconda macchina, poi, si è scontrata contro le carcasse degli animali e ha perso il controllo del veicolo, andando a sbattere contro l’auto che si era fermata sulla strada.

Il conducente della seconda vettura è sceso dalla macchina, presumibilmente per cercare soccorsi, ed è stato travolto dal terzo veicolo coinvolto nell’incidente, una Polo, che in seguito si è scontrata contro le due auto che si erano fermate in precedenza. Un effetto domino che ha portato alla morte sul colpo del conducente della terza vettura, un uomo di 28 anni, mentre la sua fidanzata 27enne che viaggiava con lui è stata portata d’urgenza all’ospedale di Lodi, in gravissime condizioni. Il conducente della seconda vettura, investito dalla Polo, è stato invece portato in codice rosso all’ospedale di Parma.