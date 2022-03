Lo spettacolo del rugby colora le vie di Roma grazie alle attività del Peroni Terzo Tempo

Siamo quasi giunti alla fine di un’altra grande stagione di rugby internazionale e l’Italia si appresta alla sua ultima partita in casa, allo stadio Olimpico di Roma, dove affronterà la temuta Nazionale del Cardo, la Scozia. A sostenere gli Azzurri del rugby ci pensa Peroni che quest’anno ha voluto portare le attività del suo iconico Terzo Tempo direttamente in città con un’estensione spazio-temporale, ovvero in tutta la città di Roma non solo allo storico Villaggio del Foro Italico, e per l’intero mese di competizione.

Il Peroni Terzo Tempo è ormai un appuntamento immancabile delle attività che ruotano intorno al Sei Nazioni e mai come quest’anno Peroni ha celebrato il suo legame con il rugby in maniera ancora più inaspettata e non convenzionale. La Peroni Terzo Tempo Boat, inaugurata in occasione della prima partita in casa dell’Italia, ospiterà ancora una volta alcuni tifosi scelti in rappresentanza delle due squadre, Italia e Scozia, che celebreranno, nel rispetto delle attuali normative, i valori di Peroni e del Rugby con un brindisi oltre le differenze navigando lungo il Tevere alla scoperta delle meraviglie romane.

E proprio il lungo Tevere è stato il luogo di un’iniziativa di volontariato aziendale che ha visto protagoniste le persone di Birra Peroni: oltre 80 tra dipendenti e manager che hanno voluto contribuire a “preparare” i luoghi del Peroni Terzo Tempo, organizzando, insieme a Retake, due giornate di raccolta per ripulire le sponde del fiume nei pressi dello Stadio e restituire tutta la bellezza di questa arteria cittadina.

Le attività legate al Peroni Terzo Tempo non finiscono qui: oltre alle installazioni unconventional come il maxi pallone ovale che in questo mese ha stazionato in varie piazze romane, Peroni darà vita al concetto di Terzo Tempo in partnership con FIR. Attraverso le vie di Roma, infatti, sfilerà la marching band accompagnata per l’occasione dalle tipiche cornamuse scozzesi e da un gruppo di performer che daranno spettacolo vestendo i colori delle due Nazionali.

Come sempre insomma, anche per questa edizione 2022 del Torneo Sei Nazioni, Peroni, la birra che da sempre unisce gli italiani e i tifosi, ha celebrato i valori sportivi – rispetto, lealtà, inclusione e gioco di squadra – di cui è fiera sostenitrice e che la rendono un partner di rilievo per FIR.

ph fonte ufficio stampa