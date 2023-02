Lo sviluppo di numerose piattaforme digitali e la sempre più capillare diffusione di connessioni a internet veloci stanno rivoluzionando la società in generale, e il modo di concepire le attività lavorative in particolare. Alcune idee per guadagnare da casa possono sembrare innovative, mentre altre stanno pian piano prendendo piede grazie anche alla grande sponsorizzazione che viene portata avanti sui canali televisivi e sui social network. Ciò che più conta è saper distinguere tra una promessa irrealizzabile, da un lato, e l’opportunità di garantirsi un comodo lavoro da casa, da mantenere con impegno e dedizione, dall’altro.

Aprire un e-commerce da casa

L’economia contemporanea comincia a essere segnata dal desiderio di rivendere e riutilizzare oggetti di seconda mano. Si tratta di un buon presupposto per rimettere in circolazione articoli di varia natura, che magari non si utilizzano più e che, proprio per questo, possono diventare fonte di guadagno in altro modo. Ovviamente, la quantità di denaro guadagnata dipende dal tipo di oggetti messi in vendita. In questo senso, le opzioni per l’apertura di un’e-commerce da casa sono diverse: si può pensare di vendere soltanto oggetti usati, dagli smartphone ai vestiti, sfruttando appositi siti e applicazioni, così come decidere di orientarsi verso la vendita di oggetti realizzati a mano, personalizzando la propria offerta e facendone un business più specifico.

Usare le proprie conoscenze linguistiche

Tra le piattaforme presenti ormai online, molte permettono di tenere videolezioni, che sono strumenti perfetti per trasmettere le proprie conoscenze linguistiche. Non si deve necessariamente conoscere alla perfezione una lingua straniera, per lanciarsi su questa strada: si può infatti decidere di avviare un corso di lingua italiana per studenti di altra provenienza, mettendo così a frutto la dimestichezza con la propria lingua madre. Se invece si è interessati alla mediazione tra una lingua e l’altra, ci si può sempre proporre come traduttori di documenti e risorse audio/video per le aziende, scegliendo di lavorare comodamente da casa. In questo secondo caso, ovviamente è necessaria la conoscenza di almeno un’altra lingua.

Blog e video per monetizzare la propria passione

Se si è mossi da un’autentica passione per i prodotti o le conoscenze relativi a una specifica nicchia di mercato, nulla vieta che ci si possa inserire concretamente in quel settore grazie alle potenzialità offerte dalla rete. In questo senso, sfruttare piattaforme specifiche per l’apertura di un blog o di un canale video youtube a tema si può rivelare il primo passo verso una forma tutta moderna di lavoro da casa, da non prendere però sottogamba.

Per fare in modo che quella di blogger o youtuber diventi una vera professione, infatti, non è sufficiente un forte slancio. Si rivelano allo stesso tempo preziose anche delle conoscenze in termini di marketing digitale, utili per ottenere la giusta visibilità e aumentare il traffico di visitatori sul proprio portale. Un buon numero costante di visite e visualizzazioni è la base per monetizzare il proprio blog, sfruttando sistemi di inserzioni pubblicitarie o altre strategie di marketing che possono garantire un ritorno non indifferente al proprietario del sito in questione.

Con un po’ di inventiva, si può decidere di dare al proprio blog la possibilità di diventare un e-commerce di prodotti specifici. Al contrario, si può prendere la strada dell’affiliate marketing, decidendo di promuovere prodotti e servizi di terze parti e fornendo ai propri visitatori un link di affiliazione: chiunque vi clicki sopra e decida di effettuare l’acquisto fornirà al proprietario del blog anche una piccola entrata, equiparabile a una commissione di affiliazione. Alcuni programmi di affiliazione sono molto noti, come quelli di Amazon, leader nel campo degli e-commerce. Non da meno, esistono anche programmi come quelli di Affiliation Bet, che interessano il delicato mondo del gambling e dimostrano come ormai questa strategia di marketing sia andata molto oltre la galassia, già estesa, dell’online.

Trading online

Capire le regole dei prezzi, le leggi e il delicato equilibrio che legano domanda e offerta, e dunque il valore delle azioni: questi elementi sono soltanto alcune delle conoscenze essenziali che qualsiasi trader dovrebbe avere. Di certo, anche in questo ambito sono sempre più diffuse piattaforme di trading online pensate per agevolare l’ingresso di trader amatoriali in questo mondo particolare settore di investimento. L’implementazione di alcune sofisticate IA utili alla gestione di grandi quantità di dati può aiutare i trader meno esperti, così come gli investitori di più lunga data, ma è anche vero che questi strumenti non possono aggirare del tutto l’importanza di un aggiornamento costante in termini politici ed economici, al fine di effettuare le più accurate previsioni.

Self-publishing per il proprio libro

Una via capace di unire insieme alcune precise strategie di marketing e il proprio talento con i social e la scrittura può portare alla stesura di un e-book, grazie a piattaforme di autopubblicazione. Anche qui, può tornare a titolo d’esempio il nome di Amazon, autentico colosso del self-publishing. L’impegno richiesto non è di certo indifferente, in termini di tempo, dedizione e creatività, ma il ritorno economico può arrivare fino al 70% del prezzo di copertina, stabilito inoltre in autonomia dall’autore stesso.