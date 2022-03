Amazon presenta ‘Live’ tab, la nuova pagina nel menu di navigazione dei dispositivi Fire TV che permette ai clienti di scoprire le app e i contenuti TV in diretta preferiti, in modo semplice e rapido. ‘Live’ tab è disponibile da oggi in Italia su tutti i dispositivi Fire TV.

La nuova ‘Live’ tab garantisce ai clienti di Fire TV un’esperienza ancora più veloce e intuitiva perché permette di gestire le impostazioni dei programmi TV in diretta, accedere rapidamente ai contenuti in abbonamento e alla guida dei canali integrata, trovare e scaricare nuove app, e molto altro.

Grazie alla ‘Live’ tab è possibile accedere a contenuti e app in diretta visualizzandoli tutti in un’unica pagina. I servizi al momento integrati nella funzionalità sono RaiPlay, Pluto TV, RedBull TV e Twitch. Altri servizi si aggiungeranno presto.

Come funziona la ‘Live’ tab di Fire TV?

• I fornitori di servizi integrati nella ‘Live’ tab offrono ai clienti un’esperienza di navigazione più intuitiva e facile da scoprire, con accesso ai contenuti in diretta organizzati per ‘Canali recenti’, ‘Sport in diretta’ e secondo il nome di ciascun servizio.

• I clienti accedono facililmente e velocemente alla guida dei canali integrata di Fire TV, che consente di selezionare i canali preferiti e sfogliare ciò che è in diretta insieme ai contenuti di altri servizi integrati.