Litiga con fidanzata e si lancia dalla finestra

Un trentenne è ricoverato in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale San Martino dopo essersi lanciato dalla finestra di un’abitazione al quinto piano di via Trossarelli a Struppa. L’episodio è avvenuto intorno alle 19.30 di martedì 12 novembre 2019. L’uomo avrebbe compiuto il gesto disperato in seguito a una lite con la fidanzata.

Per fortuna la caduta si è conclusa prima di terra in quanto l’uomo è finito su un terrazzo del terzo piano. Nell’impatto ha riportato diverse contusioni e la sospetta frattura di un femore. Anche la ragazza è stata trasferita in ospedale con lievi lesioni.

Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti gli agenti delle volanti.