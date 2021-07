Sono gravissime le condizioni di un uomo di circa sessant’anni accoltellato stamattina a Novara in via Valsesia. Dai primi riscontri sembra che a colpirlo sia stato un vicino di casa.

Il ferito sarebbe fuggito in strada accasciandosi nei pressi del sottopasso pedonale. Scattato l’allarme, sul posto sta intervenendo la polizia e il 118, che ha trasportato il ferito all’ospedale Maggiore, dove è stato ricoverato in fin di vita in Rianimazione.