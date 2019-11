L’Italia U21 come la nazionale maggiore: pioggia di gol, 6-0 all’Armenia

Tre punti per gli Azzurrini contro l’Armenia a Catania, sfida vinta 6-0 ma posticipata di due ore e mezza: ritardo dettato dalle condizioni del campo, messo a dura prova dal maltempo che ha colpito la città. Arbitrata per la prima volta da una donna, la francese Stephanie Frappart, l’Under 21 brilla nel segno di Moise Kean: doppietta per l’attaccante dell’Everton, talento a segno nel primo tempo come Pinamonti. Nella ripresa vanno in gol anche Zanellato, Scamacca e Del Prato. Il cammino verso l’Europeo del 2021 ripartirà a marzo contro Lussemburgo e Svezia.

ITALIA (4-3-3): Carnesecchi; Adjapong, Del Prato, Ranieri (63′ Bettella), Sala (56′ Tripaldelli); Zanellato (63′ Maistro), Carraro, Locatelli (83′ Maggiore); Kean, Pinamonti (56′ Scamacca), Cutrone. Ct Nicolato

ARMENIA (4-1-4-1): Aslanyan (71′ M. Grigoryan); Mkrtchyan (71′ Vardanyan), Khachumyan, Daniielian, E. Grigoryan; Geghamyan (67′ Nalbandyan); Movsesyan (58′ Sadoyan), Bichakhchyan, Khamoyan, Melkonyan; A. Hovhannisyan (58′ Portugalyan). Ct Flores