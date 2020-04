L’Inter vuole Messi:” nessun sogno proibito”

LE PAROLE DI MORATTI

“Credo che non sia per niente un sogno proibito. Non lo era forse anche prima di questa disgrazia e penso che ci sia uno sforzo della proprietà per cercare di portarlo all’Inter. Non so se la situazione attuale possa cambiare in positivo o in negativo questo obiettivo ma è stato sparigliato tutto. Penso che ci sia la possibilità di vedere cose abbastanza strane a fine stagione”. E su Lautaro: “Bisogna vedere se non rientra in altre situazioni più importanti come quella di Messi”.