Il clacson di un veicolo è un dispositivo che produce un suono utilizzato per avvisare gli altri conducenti dell’avvicinamento o della presenza del veicolo o per attirare la loro attenzione su un potenziale pericolo. Tradizionalmente sono stati attivati da campi elettromagnetici o pressione pneumatica, ma oggi possono essere attivati anche digitalmente.Sebbene i clacson servano solo come mezzo di produzione del suono, hanno una serie di vantaggi sia per i conducenti che per i pedoni sulla strada.

Come suonano?

Funziona in base al principio che la deformazione di un oggetto elastico è direttamente proporzionale alla tensione che gli viene impartita e viene utilizzato dalle trombe elettromagnetiche per funzionare.

Un diaframma metallico flessibile, una bobina di filo collegata a un contatto, un interruttore e spesso un involucro di plastica costituiscono l’avvisatore acustico.

In genere, le corna sono fissate al telaio.Hanno una messa a terra elettrica.Sono collegati alla batteria, ma finché non si preme l’interruttore, il collegamento elettrico non è completo.

L’interruttore all’interno del clacson si attiva quando si preme il pulsante con il simbolo del clacson sul volante.

Chiudendo il circuito, l’interruttore permette all’elettricità della batteria di passare attraverso la bobina e di produrre attrazione elettromagnetica.

Il diaframma viene attirato verso l’interno da questa attrazione fino al contatto.

L’attrazione elettromagnetica si interrompe quando il contatto si apre e il diaframma ritorna alla sua posizione iniziale.

Il contatto si chiude e il circuito viene nuovamente chiuso una volta che il diaframma è tornato alla sua posizione iniziale. Il processo si ripete.

Esempio Immagine di un clacson presa da tuttoautoricambi.it

Quando è necessario un cambiamento:

Per comodità, il clacson di un’auto è solitamente posizionato al centro del volante. Un clacson è destinato a durare per tutta la vita del veicolo, ma a volte non è così Il clacson di un’auto deve essere occasionalmente sostituito a causa della corrosione o del cablaggio difettoso, proprio come qualsiasi altra parte elettrica del veicolo. Sarà molto meno stressante per voi se un meccanico vi aiuterà a sostituire il clacson della vostra auto.Anche la quantità di elettricità che il clacson riceve è controllata da un fusibile.Il primo elemento da esaminare in caso di problemi di funzionamento del clacson è il fusibile.Per sostituire il clacson in modo efficace e sicuro sono necessari alcuni semplici strumenti.

Strumenti necessari

un gruppo clacson fresco

Guanti di protezione Manuali di riparazione (opzionali); si possono acquistare da Chilton o ottenere gratuitamente dal sito web di Autozone per una selezione di marche e modelli.

chiave o cricchetto

lenti di sicurezza

Istruzioni passo passo per la sostituzione del clacson:

1. Verificare la posizione del gruppo avvisatore acustico.