L’impegno di Enel insieme ai Comuni di Piegaro e Panicale per riqualificare il territorio

Per Enel si tratta di un investimento di circa 10 milioni di euro, con un’attenzione particolare anche agli standard ambientali: l’area, infatti, non necessita di specifiche attività di bonifica, perché le terre erano già state esaminate e trattate come da normativa vigente, ma in via cautelativa verranno posati 40 centimetri di terreno di ricopertura che non avranno alcuna destinazione agricola e costituiranno il nuovo manto naturale utile a garantire la piena fruibilità dell’area.

Le attività prevedono anche la manutenzione e la messa in sicurezza delle grandi macchine di escavazione, che venivano utilizzate per l’estrazione della lignite e che diventeranno un elemento di archeologia industriale e di attrazione turistica con percorsi di visita all’aperto in sicurezza. Si tratta di un ulteriore elemento di grande valore storico, che andrà ad arricchire l’offerta turistica del Museo Paleontologico la cui collezione figura tra le più importanti in Europa di animali vertebrati del Pleistocene Inferiore.

Si tratta di un intervento che si inserisce nel contesto del polo energetico di Pietrafitta con il sito produttivo della moderna centrale a ciclo combinato “Franco Rasetti”, che ha una potenza installata di 370 MW e contribuisce alla sicurezza del sistema elettrico con una tecnologia a supporto della transizione energetica. A fianco dell’impianto sorgerà un impianto fotovoltaico da 10 MW, sempre collocato nell’area industriale di Enel, il cui iter autorizzativo è in corso; recentemente, inoltre, sono stati avviati i lavori di realizzazione di un impianto di stoccaggio di energia mediante batterie da 100 MW, una tipologia di impianto fondamentale per la transizione ecologica in quanto, garantendo al sistema la necessaria flessibilità, fornisce un supporto allo sviluppo dei progetti di generazione da fonti rinnovabili.

“Siamo lieti di annunciare l’avvio di questo importante progetto – ha affermato Paolo Tartaglia per Enel – che coniuga industria, natura ed energia, turismo sostenibile ed economia circolare. L’Azienda è fortemente impegnata in Umbria per uno sviluppo energetico sostenibile, sia con l’importante attività della centrale di Pietrafitta sia con progetti rinnovabili innovativi. Questa progettualità costituisce un tassello fondamentale di questo percorso, in collaborazione con i Comuni di Piegaro e Panicale”.