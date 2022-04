La ripartizione Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche comunica che, con apposita ordinanza, sono state istituite le seguenti limitazioni al traffico:

– fino al 15 aprile e dal 19 al 23 aprile, dalle ore 7.00 alle 15.00, istituzione temporanea del divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata e chiusura al transito veicolare su piazza Massari per l’intero tratto di carreggiata adiacente lato numerazione civica dispari, con senso di marcia diretto da piazza Libertà verso piazza Federico II di Svevia per permettere l’esecuzione dei lavori di potatura e sagomatura degli alberi



– fino al 15 aprile, dalle ore 18.00 alle 20.00, istituzione temporanea del restringimento di carreggiata e divieto di fermata con rimozione forzata ambo i lati su via Crispi nel tratto compreso tra piazza Garibaldi e via E. Fieramosca per consentire l’esecuzione dei lavori di sostituzione di tronchi idrici esistenti con rifacimento degli allacci delle utenze AQP



– fino al 15 aprile, dalle ore 22.00 alle 6.00, divieto di transito per tutti i mezzi e divieto di fermata con rimozione forzata ambo i lati su via Crispi nel tratto compreso tra piazza Garibaldi e via Ravanas per consentire l’esecuzione dei lavori di sostituzione di tronchi idrici esistenti con rifacimento degli allacci delle utenze AQP

Qui le informazioni sulle variazioni di percorso di alcune linee dei bus Amtab.