Limitazioni al Traffico e alla Sosta per i Festeggiamenti del Capodanno 2024 a Piazza Ruggero Settimo

L’Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria emana l’ordinanza n.1702 per regolare la circolazione e la sosta durante i festeggiamenti del Capodanno 2024.

L’Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria ha emanato oggi l’ordinanza n.1702, stabilendo limitazioni alla circolazione pedonale e veicolare in Piazza Ruggero Settimo e nelle vie circostanti in occasione dei festeggiamenti del Capodanno 2024.

Le disposizioni riguardano la chiusura al transito veicolare e il divieto di sosta in diverse vie e piazze, in vigore dalle ore 07:00 di domenica 31 dicembre alle ore 07:00 di lunedì 1° gennaio 2024, salvo diverse indicazioni.

Le principali limitazioni riguardano Piazza Castelnuovo, Via Dante, Via Guarino Amelia, Via Folengo, Via P. Paternostro, Via Turati, Via G. Daita, Via P.V. Panascia, Via della Libertà, e altre vie limitrofe. È previsto anche il divieto di sosta con rimozione coatta in alcune zone.

Inoltre, per agevolare la circolazione veicolare nelle vie limitrofe durante l’evento, sono previste ulteriori limitazioni alla sosta in diverse strade.

Il comunicato elenca dettagliatamente le misure adottate per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dei festeggiamenti. Le autorità invitano i cittadini a rispettare le disposizioni al fine di agevolare lo svolgimento dell’evento e garantire la sicurezza di tutti i partecipanti.

Il Comando della Polizia Municipale sarà pronto ad adottare ulteriori provvedimenti in caso di esigenze emergenti connesse alla viabilità e circolazione. Si prega di considerare sospese tutte le precedenti disposizioni contrarie a quella emanata nella presente ordinanza.