Limitazione temporanea della circolazione veicolare in occasione della Commemorazione dei Defunti

Notizie



L’Ufficio Traffico del Comune di Palermo ha emesso una ordinanza in vista della commemorazione dei defunti che revoca e modifica la numero 1343 del 21 ottobre. Le nuove norme prevedono la limitazione temporanea della circolazione veicolare per i giorni 1 e 2 novembre.

In particolare, il provvedimento interessa l’istituzione del senso unico di marcia nelle vie limitrofe il Cimitero dei Rotoli, ovvero via Belmonte, via Papa Sergio I°, via Cardinale Massaia, via Vergine Maria, Piazza Bordonaro e via Bordonaro. In via Papa Sergio I° sarà istituito per quei giorni il divieto di sosta con rimozione coatta per 20 mt immediatamente dopo lo sbocco di via Papa Pio X, in direzione acquasanta e sul lato destro del senso di marcia.