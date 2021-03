Liguria,tornano a salire ricoveri, boom contagi Savona

Con 309 nuovi casi positivi a fronte di 3.398 tamponi molecolari e 1.403 test antigenici effettuati si alza il rapporto test-positivi in Liguria arrivando a toccare il 6,4%, oltre 1 punto percentuale più di ieri. Aumentano anche gli ospedalizzati (+19) che sono 571 con 54 pazienti in Intensiva.

Se Asl3 genovese conta il maggior numero di nuovi casi (153) è Asl2 Savonese a veder impennarsi il dato: sono 104 contro i 31 di ieri, con 12 nuovi ricoveri. Asl1 Imperiese e Asl 5 Spezia contano entrambe 23 casi. Chiude l’elenco Asl4 Tigullio con 6 casi. I deceduti segnalati sono 6 di età compresa tra i 69 e gli 87 anni, che portano il totale dei morti da inizio pandemia a 3.636. In isolamento domiciliare ci sono 83 persone mentre in sorveglianza attiva restano un totale di 6.998 persone.

Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, Regione Liguria ha ricevuto un totale di 194.180 vaccini e ha somministrato 124.896 dosi, pari al 64%. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 41.620.