Lido di Venezia: Modifiche alla Viabilità dal 17 al 19 Aprile

Ordinanze e Provvedimenti

Dal 17 al 19 aprile, saranno in vigore modifiche alla viabilità al Lido di Venezia, secondo un’ordinanza dell’Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti. Queste modifiche sono necessarie per collegare la tubazione proveniente dall’isola della Certosa alla nuova linea fognaria posata in via Selva.

Dettagli delle Modifiche

Divieto di Accesso in Via Selva : da Riviera San Nicolò, con obbligo di svolta a destra o sinistra per i mezzi che arrivano dal ferry boat.

: da Riviera San Nicolò, con obbligo di svolta a destra o sinistra per i mezzi che arrivano dal ferry boat. Svolta a Sinistra per Mezzi Lunghi : i veicoli di lunghezza superiore ai 6 metri dovranno svoltare a sinistra durante lo sbarco e seguire un percorso provvisorio verso Nord lungo Riviera San Nicolò fino alla rotatoria esistente al civico 50, per effettuare l’inversione di marcia.

: i veicoli di lunghezza superiore ai 6 metri dovranno svoltare a sinistra durante lo sbarco e seguire un percorso provvisorio verso Nord lungo Riviera San Nicolò fino alla rotatoria esistente al civico 50, per effettuare l’inversione di marcia. Divieto di Sosta e Percorsi Alternativi : divieto di sosta in prossimità della rotatoria indicata, con obbligo per i mezzi pesanti in direzione sud di svolta per via Cipro e Via Marco Polo. Divieto di sosta su entrambi i lati in via Cipro e via Marco Polo.

: divieto di sosta in prossimità della rotatoria indicata, con obbligo per i mezzi pesanti in direzione sud di svolta per via Cipro e Via Marco Polo. Divieto di sosta su entrambi i lati in via Cipro e via Marco Polo. Variazione della Linea ACTV: l’autobus ACTV che serve l’area a nord del Piazzale Santa Maria Elisabetta utilizzerà un percorso alternativo che evita via Selva nel tratto interdetto.

Queste misure sono temporanee e mirano a garantire il regolare svolgimento dei lavori senza compromettere la viabilità.