“Lib(e)ri di Leggere in Valnestore”: Eventi Letterari e Poesia alla Biblioteca Ulisse

Celebrando il Maggio dei Libri con Incontri Culturali

Martedì 24 aprile, la Biblioteca intercomunale Ulisse ha inaugurato il “Maggio dei libri 2024” con un evento dedicato all’ambiente e alla natura, presso Tavernelle. Questa manifestazione, che porta in primo piano l’importanza della lettura come strumento di conoscenza e libertà, offre sei appuntamenti imperdibili per gli amanti della cultura.

Temi e Slogan dell’Edizione 2024

Il tema di quest’anno, “Se leggi ti lib(e)ri”, riflette l’obiettivo di portare la lettura anche in contesti non convenzionali, stimolando l’interesse di coloro che solitamente non leggono. Tre filoni guideranno le attività: “Lib(e)ri di conoscere”, “Lib(e)ri di sognare” e “Lib(e)ri di creare”, offrendo un’ampia varietà di generi letterari e punti di vista.

Eventi in Programma

Tra gli appuntamenti in programma, spiccano due trekking letterari a Panicale e una novità assoluta: un laboratorio intensivo di poesia condotto dalla cantautrice e poetessa Claudia Fofi. Questo workshop, intitolato “Poesia in Voce”, sarà un’occasione unica per esplorare la poesia attraverso la voce e la percezione del proprio corpo durante la lettura.

Cerimonia di Premiazione e Presentazioni Letterarie

Inoltre, sarà celebrata la cerimonia di premiazione del concorso letterario “Fuori e dentro di me” e presenteremo il libro “Fiordalisi, papaveri e guai” di Orietta Frustini, seguito da un laboratorio creativo per bambini e ragazzi.

Dettagli degli Eventi

Sabato 27 aprile: Trekking letterario a Panicale

Sabato 11 maggio: Laboratorio Poesia in Voce e presentazione di "Le ossa cantano" di Claudia Fofi

Sabato 18 maggio: Cerimonia di premiazione del concorso letterario

Mercoledì 22 maggio: Presentazione del libro "Fiordalisi, papaveri e guai" di Orietta Frustini

Domenica 26 maggio: Trekking letterario a Panicale

Info e Contatti

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare la Biblioteca intercomunale Ulisse ai seguenti recapiti:

Indirizzo: Viale della Resistenza, 10 – 06064 Tavernelle (PG)

Telefono: 075.7864987

Orari: Lunedì/Venerdì: 9:00-13:00; Martedì/Mercoledì/Giovedì: 15:00-19:00

Email: bibliotecaulisse@sistemamuseo.it

Non perdere l’opportunità di immergerti nella magia della letteratura e della poesia durante il “Maggio dei libri” organizzato dalla Biblioteca Ulisse!