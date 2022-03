Lezioni online: gli strumenti indispensabili per un apprendimento efficace

La pandemia ci ha costretti a misurarci con metodi di insegnamento che fino a qualche anno fa erano ancora sconosciuti a molti in Italia e che, nonostante le grandi potenzialità, erano considerati da diverse persone poco efficaci. Stiamo parlando della didattica a distanza, dell’e-learning e delle lezioni online, che oggi hanno dimostrato di poter offrire moltissimi vantaggi e di non avere nulla da invidiare ai metodi di apprendimento più classici. Anzi, a dirla proprio tutta in alcuni contesti la didattica a distanza si rivela addirittura più efficace rispetto alle tradizionali lezioni in presenza. Tutto questo, a patto che sia effettuata nel modo giusto e che sia docente che studente abbiano gli strumenti adeguati a disposizione.

È per questo che ad inizio pandemia la DAD nelle scuole si è rivelata un fallimento: mancava la giusta formazione per i docenti e soprattutto non erano disponibili strumenti che fossero adatti a questo metodo di insegnamento. Oggi le ripetizioni e le lezioni online private sono preferite spesso e volentieri a quelle in presenza, ma vediamo nel dettaglio cosa occorre per un apprendimento a distanza che sia realmente efficace.

Gli strumenti di base per le lezioni online: PC con webcam, microfono e WIFI

Gli strumenti di base per riuscire a seguire delle lezioni online sono ormai in possesso della maggior parte delle famiglie e sono innanzitutto il PC, che in alcuni casi si può sostituire anche con il tablet o con lo smartphone. L’importante è che il proprio dispositivo sia dotato di webcam e di microfono, in modo da poter comunicare con il proprio tutor senza problemi. Naturalmente poi, è necessaria una buona connessione ad internet perché altrimenti sarebbe impossibile collegarsi ed interagire in tempo reale con il docente.

Questi sono gli strumenti che come abbiamo detto possiamo definire di base. Quelli indispensabili per poter seguire le lezioni online. Ce ne sono però altri che risultano fondamentali per un apprendimento efficace al massimo, in grado di annullare i limiti della distanza.

Gli strumenti delle piattaforme online: aula virtuale, lavagna digitale, condivisione dello schermo

Al giorno d’oggi esistono alcune piattaforme che offrono lezioni online di alto livello come GoStudent, che rappresentano la soluzione migliore per un apprendimento a distanza realmente efficace e privo di ostacoli. Questo perché mettono a disposizione di tutor e studenti strumenti di ultima generazione, che consentono di rendere ogni lezioni più coinvolgente ed utile ai fini dell’apprendimento.

Le lezioni online su GoStudent ad esempio si svolgono all’interno di un’aula virtuale in cui sono presenti lo studente ed il tutor. Entrambi hanno a disposizione una lavagna digitale, che permette di rendere la lezione interattiva e più stimolante rispetto a quelle classiche a distanza. Non solo: lo studente può condividere lo schermo con il docente e anche registrare l’intera lezione, sempre attraverso gli strumenti che vengono già forniti dalla piattaforma. Tutti questi sono dettagli che fanno una grandissima differenza e che rendono molto più efficaci le lezioni online. Non è certo un caso che GoStudent sia diventata in pochissimo tempo la piattaforma di e-learning più popolare in Italia!