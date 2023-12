“Lezioni di Storia” dal titolo “La forza delle idee” in programma al Teatro Verdi

“La forza delle idee” è il titolo della nuova edizione delle Lezioni di Storia che si terrà al Teatro Verdi di Trieste fino al 25 febbraio 2024 sempre di domenica alle ore 11.00.

Gioacchino da Fiore e il millenarismo

È possibile indicare il tempo in cui si attuerà la concordia spirituale tra gli uomini? Quando verrà, dopo l’epoca del Padre e del Figlio, quella dello Spirito Santo, l’epoca in cui sarà possibile il nostro diretto contatto con Dio, per sempre accantonando i condizionamenti temporali connessi all’organizzazione ecclesiale? Il pensiero di Gioacchino da Fiore, questo monaco che dal 1190 si rifugia nella Sila e crea di fatto un nuovo ordine, tocca vette eccelse; e nondimeno sembra a volte inabissarsi verso l‘eresia aspirando a un futuro fatto di ascesi e di libertà, una libertà non solo spirituale, per ogni donna e per ogni uomo.

Il terzo incontro si terrà si terrà domenica 21 gennaio 2024.

In un celebre passo delle Lezioni sulla filosofia della storia Hegel fa riferimento a quelli che chiama gli “individui cosmico-storici”. Ovvero, i protagonisti che segnano con il loro agire lo spirito del loro tempo. Uomini e donne, insomma, che “fanno la storia”. Il filosofo tedesco cita ad esempio Alessandro Magno, Giulio Cesare, Napoleone. Ma siamo sicuri che a “fare la storia” siano stati e siano solo i grandi condottieri, o i re e le regine, gli imperatori e i papi? Certo, a costoro dobbiamo cambiamenti radicali nei destini dei popoli. Ma dobbiamo cambiamenti radicali – i cui effetti possono durare nei secoli e nei millenni – anche a uomini e donne che non hanno comandato eserciti, emanato leggi e governato imperi. Sono coloro che hanno imposto una nuova visione della società, dei valori, dell’umanità. Sono gli uomini e le donne che hanno interpretato la realtà in modo nuovo e che, con la forza delle loro idee (e a volte con il prezzo del sacrificio di sé), hanno cambiato – nel bene e nel male – mentalità, leggi, vite.

A questi protagonisti del loro tempo e alle visioni del mondo che sono stati in grado di generare è dedicato il nuovo ciclo delle Lezioni di Storia.

Nei successivi incontri, Alessandro Vanoli il 21 gennaio 2024 si interrogherà sull’idea di Occidente e sul senso che ha ancora oggi per noi la figura di Cristoforo Colombo fra statue da abbattere e leggende da riscoprire.

Il 28 gennaio sarà la volta di Guido Barbujani, il genetista condurrà il pubblico alla scoperta di Cesare Lombroso e del concetto di ‘razza umana’.

Emma Goldman − filosofa, anarchica e paladina delle donne − sarà al centro della lezione di Valeria Palumbo, il 18 febbraio, con una riflessione sulla potenza dell’amore.

In chiusura, Alessandro Portelli, il 25 febbraio, ricostruirà l’idea di speranza secondo Bruce Springsteen, dal fallimento del sogno americano all’ottimismo del rock and roll.

Il ciclo delle Lezioni di Storia, ideato e progettato dagli Editori Laterza, promosso dal Comune di Trieste, è organizzato con il contributo della Fondazione CRTrieste e il sostegno di Trieste Trasporti. Media partner: “Il Piccolo”.

Trieste Trasporti riserverà, in tutti gli incontri, alcuni posti in prima fila per i propri abbonati, che saranno sorteggiati tra coloro che aderiscono al programma MyTt.

Le Lezioni saranno introdotte da giornalisti del quotidiano “Il Piccolo”.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Le lezioni possono essere seguite anche in diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Trieste.