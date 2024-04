Letture d’Arte per Bambini alla Biblioteca del Museo Revoltella

Appuntamento con Alberto Giacometti

Domani, giovedì 18 aprile, alle ore 17, presso la Biblioteca d’arte “Sergio Molesi” del Museo Revoltella (via Diaz 27), si terrà un coinvolgente appuntamento dedicato alle “Letture d’arte per bambini”.

Descrizione dell’Evento

L’incontro, curato dalla bibliotecaria Federica Moscolin, sarà focalizzato sullo scultore Alberto Giacometti. Durante la sessione, i partecipanti saranno guidati in un’esplorazione delle opere d’arte attraverso la lettura di libri dedicati, che serviranno da stimolo per osservazioni e riflessioni condivise. Inoltre, sarà offerta l’opportunità di prendere in prestito libri dalla ricca sezione d’arte per bambini della Biblioteca.

Prossimi Appuntamenti

L’iniziativa proseguirà con l’ultimo incontro, dedicato a “Yayoi Kusama”, previsto per giovedì 30 maggio 2024.

Informazioni Utili

Le letture avranno una durata di circa un’ora e sono consigliate per bambini dai 6 ai 10 anni. La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione tramite e-mail all’indirizzo federica.moscolin@comune.trieste.it. Non è richiesta la presenza di un adulto durante l’evento.

Comunicato Ufficiale

