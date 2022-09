Lettera del Sindaco per l’avvio del nuovo anno scolastico 2022/2023

Carissimi,

Inizia un nuovo anno scolastico e prosegue il cammino della conoscenza attraverso un percorso educativo denso di emozioni ed obiettivi formativi da raggiungere. Dopo anni pieni di difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria, l’augurio è che il rientro in classe possa segnare un ritorno alla normalità, nella consapevolezza che saranno comunque numerose le sfide con cui dovremo confrontarci. Garantire ambienti sicuri e funzionali all’attività didattica, servizi adeguati alle esigenze di studenti e famiglie, promuovere azioni contro la povertà educativa e supportare la qualità dei percorsi formativi rappresentano obiettivi imprescindibili per questa nuova amministrazione comunale. La scuola sarà al centro del progetto di crescita e di sviluppo economico e sociale della città di Palermo.

Nell’affrontare un nuovo percorso di studi, invito gli studenti a lasciarsi condurre dalla curiosità e dalla passione per lo studio, affidandosi alla capacità degli insegnanti di essere guida preziosa per la loro crescita.

Invito dirigenti scolastici e docenti a rinnovare il dialogo con questa amministrazione e li ringrazio per il lavoro che si apprestano a svolgere, come sempre, con passione ed estrema dedizione, per garantire il futuro dei nostri giovani. Questo governo della città sarà vicino ad ognuno di Voi, per supportare e permettere lo svolgimento di un’attività didattica orientata alla promozione di stili di vita sani e di opportunità di crescita. Saremo al vostro fianco.

A tutti voi, al personale tecnico-amministrativo, ai collaboratori, a tutti gli operatori della scuola che ogni giorno lavorano per garantire lo svolgimento della didattica e l’assistenza agli studenti, rivolgo, a nome dell’amministrazione comunale e mio personale, i migliori auguri per l’inizio di questo nuovo anno scolastico.

Il Sindaco

Roberto Lagalla