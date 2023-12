Le SuperClassifiche del MEI 2023 – Tutti i Vincitori e i Premi Speciali!

Cari lettori,

È giunto il momento di scoprire chi ha brillato nell’eclettico panorama musicale del 2023! Giordano Sangiorgi ci svela i vincitori delle SuperClassifiche del MEI (Meeting degli Indipendenti) e i premi speciali che hanno caratterizzato l’anno appena trascorso.

I Migliori Artisti dell’Anno: Pes, Morgan/Panella, Savana Funk e Lucio Corsi

Daniel Pes, il dinamico duo Morgan/Panella, la trascinante Savana Funk e il talentuoso Lucio Corsi si sono guadagnati il titolo di migliori artisti dell’anno. Una selezione di eccellenze musicali che ha segnato il 2023.

E le Migliori Produzioni Discografiche e Live? Nicotina Dischi, Miami, Voci per la Libertà, The Cage al Vertice

Nicotina Dischi, Miami, Voci per la Libertà e The Cage si sono distinti come le etichette e i luoghi che hanno contribuito alle migliori produzioni discografiche e live dell’anno. Una celebrazione della diversità e dell’originalità che caratterizza il panorama musicale italiano.

Indie Music Like: La Top 20 delle Canzoni più Amate del 2023

La classifica Indie Music Like ci regala le 20 canzoni più amate dell’anno, guidate da Morgan/Panella con “Sì, certo l’amore.” Seguono Gazzelle, Calcutta, Calibro 35, Ministri e molti altri artisti che hanno incantato il pubblico nel corso del 2023.

Top Album: La Colonna Sonora dell’Anno secondo il MEI

La top album ci presenta le opere imperdibili del 2023, con Daniela Pes a dominare la classifica con “Spira.” Seguono Lucio Corsi, Iosonouncane, Bud Spencer Blues Explosion e Bachi da Pietra, garantendo un’esperienza musicale variegata e coinvolgente.

Top Label: Nicotina Dischi Leader Indiscusso

Nicotina Dischi si conferma leader indiscusso tra le etichette, seguita da Dischi Bervisti, Nos Records, Woodworm e Bomba Dischi. Un riconoscimento alle label che continuano a sostenere e promuovere la musica indipendente italiana.

Top Performance Live e Top Tour: Un Anno di Emozioni On Stage

Savana Funk si posiziona al primo posto delle performance live, seguita da Nobraino e Bud Spencer Blues Explosion. Lucio Corsi guida la classifica dei tour, seguito da The Zen Circus e Marlene Kuntz.

Top Festival e Top Contest: La Celebrazione della Musica Live

Miami Milano si aggiudica il titolo di miglior festival, mentre “Voci per la Libertà” si distingue come il miglior contest dell’anno. Un applauso alle manifestazioni che celebrano la magia della musica dal vivo.

Top Club: Luoghi Magici per la Musica dal Vivo

The Cage a Livorno si erge come il miglior club dell’anno, affiancato da Arco Bellezza Milano e L’Asino Che Vola a Roma. Una lista di luoghi magici che accolgono e celebrano la musica dal vivo in tutta la sua bellezza.

Grazie al MEI, il 2023 ci ha regalato un viaggio attraverso note e emozioni uniche.

