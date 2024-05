La Commissione episcopale per il servizio della carità e la salute e dall’Ufficio nazionale per la pastorale della salute della CEI, in collaborazione con le undici Federazioni e i Consigli nazionali delle professioni sanitarie e sociosanitarie – che rappresentano oltre 1,5 milioni di professionisti – ha previsto un percorso di avvicinamento al Giubileo sanitario del 2025, dedicato alle povertà sanitarie. È di domenica scorsa l’ultimo dei numerosi appelli di Papa Francesco contro l’aporafobia, la paura del povero. Povero che, al contrario, nella mission delle professioni sociosanitarie, così come in quella della Chiesa, va accolto e sostenuto per garantirgli un’uguaglianza di diritti nell’accesso alle cure. Prima tappa di questo cammino è il convegno “Le povertà sanitarie in Italia”, che si svolgerà a Verona il prossimo 10 maggio. Qui il programma: www.convegnosalute.it. Lo presenteranno a Roma, martedì 7 maggio alle 12, in una conferenza stampa che si terrà nella sala “Jacopone da Todi” dell’Auditorium Antonianum, in Viale Manzoni 1. Saranno presenti tutti i Presidenti delle undici Federazioni e Consigli nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie e sociosanitarie. In rappresentanza della Cei, interverrà il Direttore della pastorale per la salute della CEI, Monsignor Massimo Angelelli. Dopo l’appuntamento di Verona, il focus si allargherà alle povertà sanitarie in Europa, con un convegno a Roma previsto per il prossimo novembre e, nel 2025, a livello globale. Per partecipare alla Conferenza stampa del 7 maggio è possibile accreditarsi scrivendo a professionisociosanitarie@gmail.com, specificando se si preferisce seguirla in presenza o in videoconferenza.