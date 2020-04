Le mascherine-reggiseno che sono andate sold out in Giappone

La Atsumi Fashion è un’azienda produttrice di abbigliamento ed intimo femminile. Quasi per scherzo ha deciso di lanciare sul mercato mascherine ricavate da un reggiseno. La risposta del pubblico è stata portentosa ed ha obbligato l’azienda a produrne altre. Queste bizzarre mascherine sembrano essere piaciute talmente tanto da andare letteralmente a ruba, esaurendosi pochi minuti dopo l’apertura delle vendite sul sito web dell’azienda produttrice.