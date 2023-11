Le interruzioni sulle Strade Provinciali 47 della Val Soana, 198 di Villar Rora e 221 di Andrate

Per consentire la posa di una condotta elettrica interrata, sulla Strada Provinciale 47 della Val Soana dal km 7+500 al km 7+900, nei territori dei Comuni di Ronco Canavese e Valprato Soana, da lunedì 6 a venerdì 10 novembre sarà in vigore la chiusura al transito nelle ore notturne in entrambi i sensi di marcia e per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine e di quelli dei turnisti delle attività produttive in zona. Il divieto di transito sarà in vigore dalle 21 alle 5 del mattino, ma sarà garantito il passaggio dalle 22,15 alle 23,15.

Per consentire una serie di interventi di manutenzione straordinaria di fossi stradali e attraversamenti lungo la Provinciale 198 di Villar Dora – diramazione 1 per Caselette, nei territori dei Comuni di Caselette ed Almese, è prevista lachiusura temporanea dal km 0 al km 2+230 da lunedì 6 a venerdì 10 novembre dalle 8,30 alle 18,30 per tutti i veicoli, eccetto quelli dei residenti edelle forze dell’ordine, i mezzi di soccorso e quelli degli addetti alla manutenzione stradale della Città metropolitana di Torino, con deviazione del transito veicolare in loco.

Per consentire l’ultimazione degli interventi per la sistemazione di briglie e difese spondali sul Rio della Serra con adeguamento della sezione idraulica in traversa interna del Comune di Chiaverano, è prorogato sino al 15 dicembre (e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori) il divieto di transito lungo la Provinciale 221 di Andrate tra il km 0+440 e il km. 0+500, con deviazione su percorsi alternativi.