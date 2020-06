Le dure regole della FIGC: chi non rispetterà il protocollo verrà escluso dal campionato

La FIGC ha proposto l’esclusione dal campionato per quelle squadre che non rispetteranno il Protocollo

La Procura della FIGC sta continuando il suo giro tra i vari centri sportivi dei club italiani per verificare il rispetto del Protocollo per gli allenamenti. Non sono ancora state riscontrate violazioni, e questa è una buona notizia: tutte le squadre hanno riconosciuto l’importanza del Protocollo per la ripresa del calcio in Italia.