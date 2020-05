Le api blu non sono ancora estinte! avvistato esemplare in Florida

Le api blu credute estinte esistono ancora! Gli scienziati fortunatamente si sbagliavano

Osmia calaminthae, questo è il nome della specie di api cosidette “blu” credute ufficialmente estinte dagli scienziati di tutto il mondo.

In realtà, non si tratta propriamente di un’ape, ma di un insetto appartenente alla specie Osmia calaminthae. Sono diffuse prevalentemente in Florida, deve la sua particolare colorazione blu alla preferenza per il polline del fiore violaceo della pianta Clinopodium ashei. “Ero consapevole del fatto che probabilmente non avremmo più rivisto queste osmie, quindi è stato molto emozionante vederne un esemplare”,ha raccontato Kimmel. I ricercatori stavano installando un condominio per api vicino a una specie di fiore chiamato Ashe’s Calamine, che è una delle principali fonti di cibo per le api, e notò la strana creatura nelle vicinanze. e scattò una serie di fotografie per confermare l’identità dell’ape blu. Pare che viva soltanto nei pressi del Lake Wales Ridge, area conosciuta a livello mondiale per la sua incredibile biodiversità.

La sopravvivenza di questa specie dipende strettamente dal Clinopodium ashei, una pianta originaria degli Stati Uniti, che rischia di scomparire. Durante l’impollinazione, fa oscillare la testa avanti e indietro per raccogliere più polline possibile. Daniels e Kimmel stanno tentando di determinare se si nutre esclusivamente del Clinopodium ashei o anche di altri fiori, studiando il polline raccolto e monitorando i suoi spostamenti. L’Osmia calaminthae è un insetto apoideo, che crea nidi individuali anziché alveari come le altre api. Infatti, tendono a utilizzare nidi fatti di terra o cavità degli alberi morti. Una delle sue principali minacce proviene dagli sviluppi umani che invadono il suo habitat, principalmente sotto forma di agrumeti commerciali.