Le 5 slot online più apprezzate in Italia

Le slot machine online sono sempre più diffuse anche in Italia. Da quando si è sviluppato il gambling sulla rete, i giochi possono vantare periodicamente aggiornamenti per non risultare mai fuori moda, tanto che a lungo andare sono diventati l’attrattiva preferita dei casinò, considerando che nei giochi di carte esperienza e strategia rappresentano fattori fondamentali per vincere. Le principali software house ne approfittano per darsi battaglia e produrre ogni anno slot ispirate sempre più ai temi più disparati tra scienza, cinema, storia e chi più ne ha più ne metta. Sono solo alcune, però, le slot che rimangono celebri per i giocatori, compresi quelli italiani.

Una di queste è Book of Ra. Lo scopo del gioco è quello di collegare da un minimo di 3 a un massimo di 5 simboli uguali da sinistra a destra. Tra i simboli ci si può dunque imbattere nel Libro di Ra, nell’esploratore, nel Faraone e nello Scarabeo. Con almeno 3 simboli bonus si avvia il gioco bonus: per accedervi, però, i libri non devono trovarsi in una delle linee di pagamento, in quanto si tratta di simboli scatter. Anche Sphynx è ispirata all’antico Egitto. Il simbolo più importante del gioco è proprio la sfinge, protagonista di una slot che presenta 5 rulli e 9 linee di pagamento, dove le combinazioni vincenti possono essere scelte così come le linee sulle quali giocare da sinistra verso destra. Tra le slot più giocate non si può non citare pure Starbust, basata su combinazioni di diamanti che appaiono nei 5 rulli previsti e nelle 10 linee di pagamento.

Occhio anche a Masks of Fire. Si tratta di una slot da 5 rulli e 20 linee di pagamento, che consente al giocatore di puntare da un minimo di 20 centesimi ad un massimo di 240 crediti per ciascun giro, nonostante le payline siano fisse. La giocabilità è talmente semplice e intuitiva da rendere il tutto accessibile anche ai giocatori meno navigati, ma nonostante ciò in molti cercano sul web recensione e trucchi della slot Masks of Fire. Stiamo parlando indubbiamente di uno dei giochi da casinò più curiosi fra quelli più apprezzati di recente.

Chi cerca vincite più agevoli, invece, vede di buon occhio Fowl Play Gold. È nota per essere una delle slot più giocate e richieste in assoluto, specie negli ultimi anni in cui le puntate online sono aumentate notevolmente. Si dice infatti che questa slot, in cui le galline producono uova d’oro, regali talvolta partite gratuite e sia molto generosa per quanto riguarda i bonus. Non sono moltissime le slot che trovano sempre un posto fisso nel palinsesto di un operatore di gambling online. Le stesse piattaforme, però, devono far leva sulla fama dei giochi e quindi propongono le slot più giocate senza soluzione di continuità, talvolta con vesti grafiche rinnovate per incuriosire anche i fan più esperti o abituati agli stessi giochi.

La maggior parte degli amanti del gioco d’azzardo preferisce ormai operare su internet piuttosto che dal vivo, di conseguenza togliere la possibilità di giocare alle slot più famose sarebbe controproducente. Ancora oggi si stanno approvando nuove concessioni per il gioco d’azzardo online. Con l’avvento della realtà virtuale, probabilmente assisteremo alla nascita di slot sempre più accattivanti e intriganti.