(REGFLASH) Pescara, 13 apr. – Un piano straordinario che prevede risorse per circa 40 milioni di euro e il coinvolgimento di 14 mila disoccupati abruzzesi. Sono i numeri della scossa che attende il mercato del lavoro regionale con l’attuazione in parte del programma nazionale Gol (Garanzia di occupabilità dei lavoratori) e in parte di fondi propri della Regione. Finanziato con i fondi del Pnrr, Gol prevede che ogni regione elabori un proprio Piano attuativo in grado di rendere declinabili sul territorio le misure in esso previste.