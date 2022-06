01 giugno 2022

(AVN) Venezia, 1 giugno 2022

La Regione del Veneto, nello specifico l’Unità di Crisi aziendali, prende atto che in data odierna è avvenuta la formalizzazione della cessione di Grotto spa (GAS Jeans) di Chiuppano (VI) alla società Milano 1984 spa. Una acquisizione che consente il salvataggio dei 140 lavoratori complessivi, considerando i dipendenti di Grotto spa e di Exagon, società di gestione degli outlet.

“Abbiamo seguito la vicenda fin dall’inizio e questo passaggio rappresenta un traguardo importante per i lavoratori di un’azienda simbolo del nostro manifatturiero – commenta il Presidente della Regione -. Il tessuto imprenditoriale del Veneto si è affermato nel corso degli anni anche grazie a loro, che da sempre hanno dimostrato senso di responsabilità e appartenenza. Oggi questa acquisizione fissa un nuovo inizio anche per questo marchio storico e identitario”.

“La notizia di oggi segna un traguardo importante in un percorso lungo tre anni – commenta l’Assessore regionale al lavoro –. Il lavoro di squadra di tutte le parti coinvolte ha consentito la tutela occupazionale di 140 lavoratori e le prospettive di rilancio di un’azienda storica. Per questo importante risultato il ringraziamento più sincero va al Tribunale di Vicenza , a tutte le organizzazioni sindacali interessate (FEMCA CISL Vicenza e UILTEC UIL di Vicenza) e ai principali creditori, il fondo Dea Capital e AMCO”.

“La Regione del Veneto, attraverso la nostra Unità di Crisi aziendali e in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo economico, ha seguito e la vertenza nei momenti di difficoltà – precisa, infine, l’Assessore regionale al lavoro – svolgendo un’attiva azione di accompagnamento nei vari passaggi mirati ad un risultato come questo. Incontreremo a breve le Parti per conoscere le nuove prospettive di sviluppo dell’Azienda, continuando ad assicurare il massimo sostegno possibile”.