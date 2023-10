Sono stati ripuliti in breve tempo i due locali dell’Istituto scolastico Romero di Rivoli, dove ieri si è verificato uno spargimento di polvere causato dai lavori di ristrutturazione che si stanno svolgendo in queste settimane. Mentre gli operai stavano provvedendo all’esecuzione dei nuovi sottofondi in calcestruzzo per la posa dei pavimenti, parte del materiale di scarto è finito nel condotto verticale predisposto per il passaggio dei nuovi canali di aerazione, separato dalle aule con una parete in cartongesso che non è risultata perfettamente chiusa. Comprensibile la preoccupazione nella scuola di Rivoli per lo spargimento di polvere, ma non ci sono state situazioni di pericolo. Il sindaco di Rivoli Andrea Tragaioli, consigliere di Città metropolitana, si è subito messo in contato con la direzione dell’Edilizia scolastica per accertarsi della situazione.