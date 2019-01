Lavori Cornigliano, modifiche treni tra sabato e domenica

Non soltanto la chiusura al traffico nella giornata di domenica per i lavori di abbattimento della rampa di via Siffredi, nell’ambito del cantiere del lotto 10, tra Cornigliano e Sestri Ponente. Sono previste anche alcune modifiche alla circolazione dei treni, per lavori di adeguamento per migliorare le performance dell’infrastruttura. Ecco cosa cambierà.

Le attività, programmate da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) dalle 23.00 di sabato 12 alle 7.00 di domenica 13 gennaio, si svolgeranno nei pressi di Genova Cornigliano.

Per consentire l’operatività del cantiere sarà sospesa la circolazione ferroviaria tra Genova Voltri e Genova Sampierdarena con conseguenti modifiche al programma di viaggio di alcuni treni – cancellazioni totali o parziali e sostituzioni con bus – tra La Spezia, Genova e Ventimiglia.

Nelle stazioni di Genova Voltri, Cornigliano e Sampierdarena sarà presente personale di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) dedicato all’assistenza delle persone in viaggio.

Il dettaglio delle modifiche è consultabile sul sito trenitalia.com, sull’App Trenitalia, sull’Orario Ufficiale “In Treno” e sulla locandina allegata ed esposta nelle stazioni interessate.