LavoratoriServizi sociali occupano Tursi

“L’incontro è stato insoddisfacente poiché si è ottenuto solo l’impegno della convocazione di alcuni incontri tecnici”, si legge nella nota dei sindacati della funzione pubblica di Cgil, Cisl e Uil dopo l’incontro con il sindaco di Genova, parte della giunta e i capigruppo in consiglio comunale sullo sciopero e lo stato di agitazione dei lavoratori dei servizi sociali del Comune di Genova. In attesa dei prossimi incontri lo stato di agitazione prosegue. Come prosegue anche l’ ‘occupazione’ dell’atrio di palazzo Tursi da parte dei manifestanti. “Pizza col sindaco” scandiscono insieme a altri slogan. “Il problema è che non esistono strategie sul welfare cittadino, solo interventi a spot sulle emergenze, anche mal gestiti – si legge in una nota sindacale – in un momento storico in cui è in aumento il disagio psicosociale e economico.

Il Comune deve mettere in atto un piano di riorganizzazione delle politiche sociali in primis, mettendo mano al portafogli e, quindi, al piano triennale relativo alle assunzioni”.