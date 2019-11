Latina, controlli sul territorio: arrestati spacciatori

Latina, controlli sul territorio: fermate e identificate 86 persone, 8 arrestate.

I carabinieri della sezione radiomobile, nel corso di un servizio straordinario per il controllo del territorio finalizzato a prevenire e reprimere la commissione dei reati in genere nel centro cittadino e nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile, hanno arrestato 8 persone.

In particolare, f.g.39enne e s.r.m.70enne per aver asportato ed occultata merce da interno esercizio commerciale senza pagare;

d.m.30enne poiche’ circolava a bordo della propria autovettura, in evidente stato di ebbrezza alcolica; r.g.54enne e g.a.45enne per sottrazione e dispersione di cose sottoposte a sequestro.

Fermato inoltre un minorenne fermato mentre giocava, con un suo connazionale, con una pistola scacciacani acquistata poco prima, inoltre, il minore, veniva trovato in possesso di oggetti atti ad offendere “tirapugni”.

G.V.58enne in evidente stato di alterazione psicofisica, fermato e trovato in possesso di un coltello a serramanico mentre disturbava l’accesso dei fedeli in chiesa;

K.I.30enne fermato in atteggiamenti sospetti e sottoposto a perquisizione personale veniva trovato in possesso di un involucro contenente grammi 4,5 sostanza stupefacente tipo eroina, nonché un bilancino di precisione, il tutto sottoposto a sequestro e custodito in attesa di essere versato presso l’ufficio corpi di reato del tribunale di Latina.

Sempre nell’ambito di controlli per la sicurezza del territorio, sono state segnalate all’autorità amministrativa cinque persone trovate in possesso di sostanza stupefacente per uso personale, sottoposta a sequestro: d.m.21enne in possesso di gr. 0,40 di “marijuana” e gr. 0,30 di “hashish”; p.a.22enne in possesso di gr. 4,6 di “hashish”; t.g.35enne in possesso di gr. 0,7 di “hashish”; p.a.j.18enne in possesso di gr. 1,9 di “hashish”; f.m.18enne in possesso di gr. 1 di “hashish”.

Inoltre, durante i controlli effettuati su strada sono state fermate ed identificate 86 persone, controllati 135 mezzi, elevate 36 contravvenzioni, ritirate 9 carte di circolazione e decurtati 75 punti.