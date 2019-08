Latina, colto in flagrante e arrestato pusher 39enne

Martedì sera i Carabinieri hanno arrestato uno spacciatore a Sabaudia, ora ai domiciliari in attesa di giudizio per direttissima.

Nella serata del 20 agosto 2019, in Sabaudia (LT), i militari della locale stazione carabinieri, nell’ambito di servizio controllo del territorio, finalizzato a prevenire e reprimere la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nelle aree a maggiore degrado urbano, traevano in arresto, nella flagranza di reato, un cittadino marocchino C.F. 39enne residente in loco. In tale circostanza il prevenuto veniva bloccato dai militari operanti mentre cedeva un involucro contenente un grammo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, a fronte di un importo di 75,00 euro pagati da una donna 51enne, successivamente segnalata alla prefettura di Latina. Durante la perquisizione personale e veicolare eseguita nei confronti dell’arrestato, sono stati rinvenuti ulteriori quattro dosi contenenti due grammi della medesima sostanza. Quanto recuperato è stato posto sotto sequestro, mentre il prevenuto trasferito presso il proprio domicilio in attesa di giudizio con rito direttissimo.