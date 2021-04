Latina calcio- le scelte sbagliate della dirigenza nerazzurra complicano le sorti del campionato

COMUNICATO VECCHIA GUARDIA LATINA Lo abbiamo detto più volte e lo ripetiamo ancora: il Latina merita rispetto e non può essere gestito da questa società. Quanto accaduto nelle ultime settimane conferma l’incapacità della dirigenza nerazzurra di guidare questo club a partire dal signor Terracciano al quale interessa davvero poco delle sorti della squadra. Quest’anno c’erano tutti i presupposti per poter vincere il campionato, invece è stato rovinato tutto con scelte insensate che hanno messo la parola fine alla possibilità di ottenere il primo posto. Il signor Terracciano non ha a cuore le sorti del Latina perché il suo obiettivo è quello di prendere in gestione la Ex Fulgorcavi e realizzare proprie attività. E ad appoggiarlo c’è il sindaco di Latina. Coletta potrebbe lasciare la carica di primo cittadino e dedicarsi a fare qualcosa che gli riesce sicuramente meglio: il pacificatore. E’ riuscito a far tornare amici Terracciano e Chiappini ottenendo il suo risultato, l’anno prossimo Chiappini diventerà responsabile del settore giovanile e il mister Sibilia verrà messo alla porta. E non finirà qui perché il sindaco ha già avviato i movimenti per portare altri suoi uomini nel club. Siamo stanchi di tutto questo. C’è bisogno che il Latina sia di chi lo ama veramente. Terracciano ogni anno predica bene ma razzola male. E anche questa stagione è già da dimenticare dato che l’obiettivo sbandierato era quello di arrivare primi. Purtroppo il campionato è andato. E dispiace molto che il mister Scudieri abbia accettato di tornare perché era uscito alla grandissima, amato da tutti. Ha deciso di tornare a lavorare con un direttore sportivo e un preparatore atletico che hanno voluto la sua cacciata: non doveva rientrare ed accettare di lavorare con i suoi detrattori. Siamo stanchi di tutto questo. Latina e il Latina hanno bisogno di un vero presidente e di una società che abbia a cuore i colori nerazzurri e non i propri interessi. TERRACCIANO VATTENE! Vecchia Guardia.