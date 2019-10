Lasse Schone a fine carriera in veste di tatuatore o stilista

Il grande colpo dell’ultimo mercato estivo del Genoa è stato senza dubbio Lasse Schöne.

Intervistato dalla rubrica ‘I signori del calcio’ di Sky Sport, il centrocampista danese ha spiegato cosa provi ad indossare la maglia del club più antico d’Italia: “Il Genoa è un club con tanta storia, ogni volta è un’emozione pazzesca. Trovo particolarmente bella la vicinanza del pubblico rossoblù al campo di gioco. Faremo del nostro meglio per migliorare la situazione, sono certo che accadrà a breve”.

Oltre che dalla squadra Schöne è rimasto particolarmente affascinato anche dalla città: “Mi piace vivere a Genova, tutta la mia famiglia si sta ambientando: ora i miei figli tornano da scuola con il sorriso e se sono felici loro, lo siamo anche noi. Presto inizierò a studiare l’italiano”

A 32 anni il regista comincia a fare qualche pensiero a ciò che lo attende una volta appesi gli scarpini: “Dove mi vedo a fine carriera? Mi piace il settore della moda, per il momento non mi vedo allenatore; amo l’arte del tatuaggio”.

Infine una rivelazione su una cosa che lo rende particolarmente orgoglioso: “Sono fiero che in Eredivisie sia stato istituito il Premio Lasse Schöne’ al migliore gol del mese”.