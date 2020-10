L’AMT in servizio per gli studenti: 2650 posti aggiuntivi dalle 7.00 alle 9.00

Sono nove i servizi aggiuntivi organizzati da AMT per gli studenti. Tutti i servizi scolastici sono in vigore da oggi lunedì 26 ottobre, dalle 7 alle 9 del mattino. I posti aggiuntivi offerti su queste tratte saliranno così a 2.650 all’ora, aggiungendosi ai precedenti quelli del nuovo servizio in Valpolcevera. Di seguito si riportano tutti i servizi che saranno operativi da lunedì, con i rispettivi percorsi. • Servizio scolastico Brignole FS – Cavalcavia Carrara: piazza Verdi, via T.Invrea, corso Gastaldi, corso Europa, Cavalcavia Carrara. • Servizio scolastico Brignole FS – Marassi: piazza Verdi, via Canevari, via Moresco (Firpo). • Servizio scolastico Brignole FS – Merani: piazza Verdi – corso Buenos Aires – piazza Tommaseo – via Nizza – Merani. • Servizio scolastico Brignole FS – Molassana: piazza Verdi, via Canevari, via Bobbio, via Piacenza, Molassana. • Servizio scolastico Montano – Dinegro: piazza Montano, via Cantore, Dinegro. • Servizio scolastico Principe FS – piazza Sopranis: Principe, via Buozzi, Dinegro, via Venezia (Sopranis). • Servizio scolastico Sestri FS – Borzoli: via Travi, via Menotti, Borzoli (Venzano). • Servizio scolastico via Giotto – Sestri FS: via Menotti, via Puccini (FS), via Albareto, via Siffredi, via Giotto. • Servizio scolastico Pallavicini – Avio : piazza Pallavicini, via Rossini, via Jori, via Fillak, via Reti, piazza Montano, via Avio. I bus riporteranno sui display la scritta “Servizio scolastico” e le diverse destinazioni, in modo da differenziarli dalle normali linee urbane e renderli facilmente identificabili come servizi dedicati agli studenti. Questi servizi verranno monitorati per valutarne l’utilizzo e l’efficacia, pronti ad apportare eventuali ulteriori variazioni sul territorio.