Lagonegro | Le piogge di questi giorni causano lo smottamento di un terrapieno, sette famiglie evacuate

Lunedì 4 aprile 2022 – E’ sotto continuo monitoraggio a Lagonegro la frana verificatasi improvvisamente intorno alle 14 di ieri, domenica 3 aprile, nella zona di via 28 ottobre, vicino all’ufficio postale.

A causarla probabilmente le piogge abbondanti di questi giorni.

La frana si è verificata nelle adiacenze di alcune abitazioni. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta.

A scopo precauzionale il Sindaco di Lagonegro, Maria Di Lascio, ha disposto comunque l’evauzione di sei famiglie delle quali cinque hanno trovato ospitalità presso parenti, la sesta è ospitata in albergo.