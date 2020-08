Lago di Vobbietta, 27enne muore annegato durante il bagnk

Il primo esame del medico legale non ha riscontrato segni di violenza. Il giovane, uno studente com un passato di arbitro nei campionati amatoriali di Aics, al lago è arrivato con alcuni amici che hanno assistito a tutta la scena e che inizialmente non hanno capito cosa stesse accadendo. A provocare la morte con tutta probabilità un malore che gli ha impedito di nuotare per salvarsi la vita.