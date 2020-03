Ladri in Laboratorio al policlinico

Ancora furti all’ospedale Policlinico Giaccone di Palermo, ma forse un medico in servizio è riuscito a vedere uno dei ladri.

Sono stati scassinati gli armadietti del personale e si stanno verificando eventuali danni a monitor e apparecchiature, che non dovrebbero essere stati compromessi.

Sono stati di nuovo svaligiati gli armadietti degli spogliatoi del reparto di Chirurgia plastica e poi in altri due piani i ladri hanno forzato e portato via le monete da due distributori di bevande e merende. Tutto in una notte, la quarta di seguito in cui vengono denunciati i furti.