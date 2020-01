Ladri di Capodanno sorpresi con il bottino nell’auto: tre arresti

Nel corso della notte trascorsa i Carabinieri della Compagnia di Cassino nell’ambito di predisposti servizi di fine anno tesi a prevenire i reati in genere, traevano in arresto per furto aggravato in concorso Marco Rodi, 45 anni, Claudio Franzese, 53 anni, e Antonio Franzese, 45 anni.

I tre venivano controllati a bordo di una Fiat Panda perché alla vista dei militari lanciavano da un finestrino un passamontagna, un guanto contenente 500 euro ed una radio portatile poi recuperati. La perquisizione veicolare consentiva di rinvenire refurtiva costituita da preziosi ed attrezzi nonché materiale da scasso.

I primissimi accertamenti permettevano di stabilire che quanto rinvenuto era stato asportato da un’abitazione di Sant’Elia poco prima.

Gli arrestati venivano sottoposti agli arresti domiciliari, quanto asportato veniva restituito al legittimo proprietario mentre gli attrezzi da scasso sequestrati.